Для пострадавших от взрыва газа ярославцев выделят вторую гостиницу

В настоящее время в гостинице «Которосль» находятся 148 человек Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле увеличилось число жителей пострадавшего от взрыва газа дома, которые хотели бы разместиться в гостинице. О своем желании сообщил 31 человек. В связи с этим решили открыть еще один пункт в другой гостинице. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Все проблемные вопросы будут решаться с жильцами дома в индивидуальном порядке, учитывая ситуацию каждой пострадавшей семьи. В данный момент после предварительного технического заключения по состоянию дома идут ремонтно-восстановительные работы. В третьем подъезде специалисты проводят диагностику систем электро- и водоснабжения, - отметил глава региона.

Специалисты обследовали сети и оборудование и установили, что все наружные коммуникации исправны. В третьем подъезде уже восстановили электричество, подключили системы горячего и холодного водоснабжения.