Ярославец отправится в колонию за неуплату алиментов

За неуплату алиментов ярославец отправится на три месяца в колонию-поселение Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

29-летнего жителя Ярославля признали виновным в неуплате алиментов.

Как установили в суде, мужчина был обязан выплачивать деньги на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако исполнять свой родительский долг ярославец не стал, за что был привлечен к административной ответственности. Мера оказалась недейственной. Помогать детям мужчина не начал. Долг же тем временем продолжал расти и достиг почти 150 тысяч рублей. Тогда на неплательщика решили воздействовать по-другому и завели на него уголовное дело.

- Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 месяцам 5 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.