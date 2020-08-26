Один из мостов на трассе М-8 в Ярославской области закроют для движения

Схема движения транспорта на время ремонта моста. ФОТО: ФКУ Упрдор "Холмогоры"

С 4 сентября путепровод на 245 километре автодороги М-8 закроют для движения. Связано это с тем, что на мосту начнется капитальный ремонт.

- Проезд автотранспорта будет осуществляться по дороге через Красные Ткачи, Карабиху, Шепелево, Введенье и через путепровод, расположенный на 249 километре, - сообщили в Упрдор «Холмогоры».

Кроме того, на время ремонтных работ введут ряд ограничений:

- допустимая высота проезда под путепроводом - 4,5 м;

- допустимая ширина проезда - 3,5 м;

- ограничение максимальной скорости движения транспорта - 40 км/ч.

Завершить ремонт моста планируют к 8 декабря 2021 года.