Семья из Рыбинска может лишиться квартиры из-за огромного долга

Если семья в ближайшее время не погасит задолженность, то квартиру выставят на торги Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Семейная пара из Рыбинска может остаться без квартиры.

Супруги взяли кредит в банке под залог недвижимости, но вернуть деньги вовремя не сумели. В результате образовался огромный долг - 1,6 миллиона рублей.

- В отношении неплательщиков возбудили исполнительное производство. Судебный пристав наложил арест на квартиру. Суд определил первоначальную продажную стоимость залоговой недвижимости. Сумма составила более четырех миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Если семья в ближайшее время не погасит задолженность, то квартиру выставят на торги.