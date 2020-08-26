В Ярославской области появится новый автобусный маршрут

Маршрут №132 начнет работать с начала сентября Фото: Правительство Ярославской области

Автобусный маршрут №132 Красный Бор - Ярославль (Нижний поселок) начнет работать с начала сентября.

- Маршрут ввели по просьбам жителей деревни Красный Бор и близлежащих населенных пунктов. В общей сложности там проживают более 500 человек. Пассажиры смогут ездить без пересадок, значительно экономя время и силы, - отметил и. о. директора регионального департамента транспорта Анатолий Бойко.

Автобус будет ездить по автодороге ЯОКБ - Красный Бор, по улице 3-й Яковлевской, проспектам Авиаторов и Машиностроителей, улицам Шандорной, 1-й Яковлевской, Клубной.