Ярославец купил автомобиль с чужими долгами

Бывший собственник задолжал по административным штрафам более 50 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Неприятная история произошла с жителем Ярославля. Мужчина приобрел автомобиль «БМВ», но зарегистрировать машину в ГИБДД не смог.

Оказалось, что бывший собственник задолжал по административным штрафам более 50 тысяч рублей. Приставы наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем. Об этом новый владелец не знал, так как договор купли-продажи заключили без официальной регистрации. Мужчине сообщили, что запрет снимут лишь после того, как долг будет погашен. Дожидаться, пока прежний хозяин проявит сознательность, ярославец не стал и сам оплатил необходимую сумму.

Судебные приставы рекомендует жителям региона перед сделкой проверять прежнего автовладельца на наличие задолженностей через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП.

- Наличие у продавца долгов означает высокую вероятность ареста его имущества. Кроме того, всегда должны вызывать вопросы и отсутствие оригинала ПТС, ведь это может говорить о том, что машина находится в залоге, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.