Ярославские ветеринары прооперировали 50-граммового пациента

Ящерка снова задорно улыбается. ФОТО: группа "Ветеринарная клиника доктора Седова Ярославль" ВКонтакте

Эублефаров или, как их еще называют, улыбающихся гекконов, сейчас заводят дома довольно часто. Зверушка не особо прихотливая, а радости хозяевам доставляет много. И вот с одним из таких питомцев приключилось несчастье.

Малышку весом всего лишь в 50 граммов доставили в ветеринарную клинику, где специалисты поставили диагноз, требующий немедленного хирургического вмешательства.

Эублефаре с ювелирной точностью удалили яичники и яйцеводы, жизнь маленького домашнего любимца оказалась вне опасности. Эушка уже восстановилась после операции и набрала вес.