Ярославский «Локомотив» расторг контракт с двумя защитниками

Клуб покинули Зият Пайгин и Михаил Сидоров. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" во ВКонтакте

Ярославский «Локомотив» покинули два игрока.

- Клуб расторг действующие соглашения с защитниками Зиятом Пайгиным и Михаилом Сидоровым. Желаем хоккеистам дальнейших успехов, - сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Зият Пайгин выступал за основной состав клуба с 2017 по 2018 год. В регулярных чемпионатах и плей-офф хоккеист сыграл в 24 матчах и набрал в них 2 (0+2) очка. Михаил Сидоров выступал за команду в сезоне 2019-2020. Он провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ и показал результат - 3 (1+2) очка.

Кроме того, «Локомотив» переподписал контракт с нападающим Магнусом Пяярви на новых условиях. Соглашение будет действовать до окончания сезона 2020-2021.