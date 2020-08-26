В Рыбинске начала работать интерактивная карта «Умный город»

Рыбинцы могут найти практически любую информацию о своем городе. ФОТО: администрация Рыбинска

Проект «Умный город» работает на сайте администрации Рыбинска. Найти его можно по вкладке «Мой город». Чем он полезен? Здесь рыбинцы могут быстро найти информацию о многоквартирных домах, контейнерных площадках и экобоксах, ремонте дворов, местах концентрации ДТП, ликвидации несанкционированных свалок и памятниках.

Если открыть вкладку «Многоквартирные дома», то здесь можно получить информацию о каждом доме: когда он построен, сколько в нем этажей, каким способом управляется. Кроме того, здесь же можно оставить заявку в управляющую компанию.

В окне «Округа депутатов Муниципального совета» можно узнать, кто депутат в вашем округе и обратиться к нему за помощью.

В ближайшее время на карте появится информация о ремонте дорог, расписании общественного транспорта, детских площадках и многом другом.