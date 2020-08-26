Ярославцам покажут 10 лучших короткометражных работ молодых режиссеров Фото: Иван ВИСЛОВ

В субботу, 29 августа, в Ярославской области пройдет фестиваль уличного кино.

В программе - 10 лучших короткометражных работ молодых режиссеров: «Подводник» (Александр Назаров), «Подвиг» (Иван Петухов), «Белым по черному» (Антон Мамыкин), «Ничто не может помешать нам любить» (Ян Гэ), «Маруся» (Светлана Устинова), «Ecolove» (Дмитрий Григорьев), «Большая Восьмерка» (Иван Соснин), «Интересное кино» (Араик Крпоян), «Трудности перехода» (Алена Корчагина), «Обмен» (Аксинья Гог).

В Ярославле фильмы покажут на большом экране, установленном на площади перед КЗЦ «Миллениум». Начало показа - в 13:00.

Жители Любимского, Мышкинского, Некрасовского, Пошехонского, Ростовского и Ярославского районов увидят фильмы на семейную и молодежную тематику из внеконкурсной программы.

Организаторы мероприятия просят ярославцев не забывать о мерах безопасности и соблюдать социальную дистанцию во время просмотра кино.