Следователи ярославского СК заставили работодателя выплатить зарплату сотруднику

Накопился долг по зарплате более чем в 60 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении сотрудника строительной организации Ярославля было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Сотрудница компании, как было установлено во время следствия, с декабря 2019 года по март 2020-го не получала зарплату. В итоге у работодателя перед ней накопился долг более чем в 60 тысяч рублей.

- Было установлено имущество организации, на которое имелась возможность наложить арест, а также сотрудник, ответственный за невыплату заработной платы. Собрана достаточная доказательная база, подтверждающая его причастность к этому преступлению. Благодаря принятым мерам, работодатель в полной мере погасил имеющуюся задолженность, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Так как он ранее не был судим и полностью возместил вред, скорее всего, обвиняемому будет назначен только штраф.