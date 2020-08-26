В этом году фестиваль посвящен памяти рыбинского саксофониста Юрия Парменова. ФОТО: Станислав Майнугин

В Ярославской области пройдет фестиваль «Джаз тихой заводи». В этом году он посвящен памяти рыбинского саксофониста Юрия Парменова.

- Фестиваль существует шесть лет. За это время на нем выступили артисты из России, США, Бразилии, Камеруна, Конго, Британии, Франции, Бельгии и Чехии. Последние два фестиваля прошли в Подмосковье. В этом году из-за пандемии коронавируса проект будет носить региональный характер. Однако гости ожидаются. К нам приедет гитарист Сергей Коренев. Он сотрудничал с большинством российских джазовых исполнителей, а также со многими зарубежными артистами, - рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль будет идти три дня:

- 27 августа с 18:00 пройдет концерт на площадке «Подзеленье» в Ярославле;

- 28 августа с 17:00 и 29 августа с 11:00 - на Юршинском острове на Рыбинском водохранилище.