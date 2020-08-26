В Ярославской области ищут москвичку и 17-летнего жителя Омской области

Молодой человек пропал 3 августа 2020 года Фото: СУ СКР по Ярославской области

Региональный СКР обратился к ярославцам с просьбой помочь в розыске двух человек: 17-летнего жителя Омской области Виталия Некрасова и москвички Елены Тарасовой.

Молодой человек пропал 3 августа. Он гостил у своей бабушки в селе Сорочино Омской области. Виталий ушел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 16-17 лет, худощавый, рост около 180 сантиметров, сутулый. Волосы прямые, короткие. Спинка носа вогнутая, зрение слабое (на момент исчезновения был без очков).

Был одет в синюю футболку, шорты красного цвета с рисунком в виде пальм, темно-синие сланцы.

Если вам что-то известно о местонахождении Виталия, сообщите по телефонам 02 или 8-965-971-64-32.

Также разыскивается Елена Тарасова 1972 года рождения, которая пропала еще в августе 2009 года. Она вышла из своей квартиры в Москве и уехала в неизвестном направлении. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.

Приметы на момент ухода из дома: возраст 35-40 лет, рост 160-175 сантиметров, худощавая, бледный цвет лица, выступающий подбородок, прямые темно-русые волосы, звонкий голос.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефону 02 или 8(495)677-49-10.