«Ощущения не самые приятные». Жители дома на улице Батова в Ярославле забирают свои вещи

В сопровождении спасателей людям разрешили зайти в квартиры Фото: Мэрия Ярославля

Жителям не пострадавших квартир дома на улице Батова, где прогремел взрыв, разрешили забрать самые необходимые вещи. 25 и 26 августа их пускали домой по четко составленному графику и не более, чем на полчаса. Всех сопровождали сотрудники полиции и спасатели центра гражданской защиты.

В первую очередь ярославцев просили перекрыть воду, закрыть окна и выключить электроприборы.

- Ощущения не самые приятные, но под присмотром служб заходить не так страшно, - признался житель дома Олег Крюков.

- Я собирала вещи в одной комнате, а муж – в другой. Взяли медикаменты, косметику, полили цветы. А сопровождавшие нас сотрудники силовых структур помогли спустить все к подъезду, - рассказала Надежда Журавлева.

Сейчас у дома дежурят полицейские, они не дают пройти в квартиры посторонним. Специалисты продолжают проверять инженерные коммуникации – электрику, водоснабжение, канализацию. Ограничения на доступ в квартиры второго подъезда собираются снимать поэтапно по мере проведения всех необходимых работ.

Продолжают работать телефоны горячих линий: 40-94-03 и 40-94-30.