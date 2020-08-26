Около 300 тысяч зрителей посмотрели в видеосервисе Wink оперу «Капулети и Монтекки» из Санкт-Петербурга

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Завершился IX Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера - всем», генеральным партнером которого выступил «Ростелеком».

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией и ограничением по числу зрителей основным форматом проведения мероприятия в 2020 году стали онлайн-трансляции. Так, в видеосервисе Wink компании «Ростелеком» состоялась эксклюзивная трансляция оперного спектакля «Капулети и Монтекки». Это редко исполняемая опера XIX века создана выдающимся итальянским композитором Винченцо Беллини.

Прямую трансляцию «Капулети и Монтекки» в Wink посмотрели около 300 тысяч зрителей со 120 тысяч различных устройств: телевизоров, смартфонов, планшетов, ноутбуков. Сейчас спектакль можно увидеть в записи, которая размещена в Wink в свободном доступе.

В этом году зрителей фестиваля ждали несколько сюрпризов: представление «Капулети и Монтекки» украсили яркие акробатические номера, уличные танцы и граффити. Кроме того, участниками спектаклей стали представители животного мира - немецкая овчарка, две аристократичные борзые и белые голуби.