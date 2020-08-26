Ярославна перевела мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

Ярославну обманули дважды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Ярославля обратилась местная жительница. Ей на мобильник позвонил неизвестный «сотрудник» службы безопасности банка и сообщил, что преступники пытаются снять со счета женщины деньги. Чтобы спасти свои накопления, ярославна сама сняла их со своего счета и перевела на безопасный. Так женщина лишилась 140 тысяч рублей, но пока еще не догадалась, что ее обманули.

История продолжилась на второй день. Потерпевшей позвонил еще один якобы банковский работник и убедил ее снять остатки со счета, чтобы перевести их в безопасное место. Итог – минус еще 1 миллион 170 тысяч рублей.

И вот тут жительница Ярославля засомневалась, все ли правильно она делает. И пошла в полицию. И узнала, что не она первая такая доверчивая и, что самое страшное, явно не последняя. Хотя полиция практически ежедневно предупреждает, что «звонок сотрудника банка» сейчас самая распространенная схема мошенничества в Ярославской области. Поэтому не общайтесь по телефону с незнакомыми людьми и, тем более, не раскрывайте им конфиденциальные данные.