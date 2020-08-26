В Ярославской области автобусы 90 раз попали в ДТП

Зарегистрировано 90 ДТП с участием автобусов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославской области за 7 месяцев этого года зарегистрировано 90 ДТП с участием автобусов. Погибли четыре человека, травмы получили 143. Причем, по вине водителей автобусов произошло 28 аварий, в них погибли два и пострадали 63 участника.

Одно из последних ДТП произошло под Рыбинском. Под колеса рейсового автобуса попал мужчина-велосипедист. Он скончался на месте происшествия.

Во время проверок водителей общественного транспорта сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 1900 нарушений, в том числе два, когда водители садились за руль пьяными. На запрещающий сигнал светофора общественный транспорт проезжал 753 раза, а не уступал дорогу пешеходам 56 раз. Также сотрудники ГИБДД заметили 18 несанкционированных изменений в конструкции автобусов и установили 174 случая, когда машины выходили в рейс с неисправностями.

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