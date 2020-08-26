В центре Ярославля из-за полумарафона перекроют ряд улиц

Улицы в центре Ярославля будут перекрыты 6 сентября с 06:00 до 17:30 Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля 6 сентября перекроют ряд улиц. В этот день в городе пройдет полумарафон «Золотое кольцо».

С 06:00 до 17:30 движение транспорта ограничат на следующих участках дорог: Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Пятницкий съезд, Красный съезд, Флотский спуск, Суркова, Первомайская, Революционная, Почтовая, Подзеленье, Максимова, Трефолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советская, Советская площадь, площадь Челюскинцев, Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Волжский спуск.

Кроме того, в районе проведения полумарафона с 18 часов 5 сентября и до окончания соревнований временно ограничат остановку и стоянку машин.