Жители трех микрорайонов Рыбинска останутся без горячей воды

Горячую воду отключат в микрорайонах Скоморохова гора, Центр и Северный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители микрорайонов Скоморохова гора, Центр и Северный на два дня останутся без горячей воды.

- Подача горячей воды в жилые дома и другие объекты прекратится в полночь 27 августа, а возобновится в восемь вечера 28 августа, - сообщили в городском департаменте ЖКХ, транспорта и связи.

Отключение связано с заменой запорной арматуры на главном коллекторе ТЭЦ. Всего в эти два дня под отключение попадут 379 домов.

Напомним, жителям микрорайона Переборы сделают перерасчет за горячую воду. Температура воды в некоторых домах не соответствует установленным нормам.