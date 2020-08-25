В Ярославской области общественные наблюдатели будут работать на выборах 13 сентября

На заседании рабочей группы региональной Общественной палаты по мониторингу хода избирательного процесса обсудили подготовку к предстоящим выборам. Фото: Правительство Ярославской области

В мероприятии приняли участие представители общественности, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров.

– Созданный в 2018 году при Общественной палате институт наблюдателей успешно зарекомендовал себя и во время выборов, и в ходе общероссийского голосования 1 июля, – отметил Максим Григорьев. – Теперь в сентябре вновь предстоит избирательная кампания. В Ярославской области наиболее интересны будут довыборы депутата по 194-му округу в Госдуму. Они конкурентные, представлено много кандидатов от разных политических сил, и всем участникам важно избегать «черных» методов агитации. В этом большая роль будет отведена именно независимым наблюдателям.

В единый день голосования, 13 сентября, в Ярославской области кроме довыборов в Государственную Думу состоятся 23 муниципальные избирательные кампании. Они пройдут в городах Рыбинске, Пошехонье, а также в Рыбинском и Некрасовском районах. В выборах смогут принять участие более 30 тысяч избирателей Ярославской области. По состоянию на 21 августа в органы местного самоуправления региона выдвинуты 305 кандидатов, 282 из которых зарегистрированы.

– На данных выборах будет открыто 15 временных и 403 стационарных пункта для голосования, – сообщил Олег Захаров. – В ходе довыборов избиратели смогут проголосовать и в дистанционном, электронном формате. Для этого до 8 сентября нужно подать заявку через портал Госуслуг, получить подтверждение. Голосование будет организовано на специальном портале в сети Интернет в период с 8.00 11 сентября до 20.00 13 сентября. Открытое тестирование этой новации пройдет 31 августа. Приглашаем всех в избирательную комиссию. Наглядно продемонстрируем, как проходит процесс регистрации и голосования.

Член Общественной палаты региона Сергей Соловьев отметил, что в ближайшие дни начнется прием документов от желающих стать общественными наблюдателями на избирательных участках.