В Ярославском районе откроют четыре новых маршрута школьных автобусов

Сейчас на школьных маршрутах работает 242 автобуса Фото: Евгения ГУСЕВА

Для доставки школьников на учебу в Ярославском районе будет организовано четыре дополнительных маршрута. Три – для учащихся из поселков Красный Бор, Заволжье и Лесная поляна, которые ездят в Кузнечихинскую школу, и один – для ребят из поселка Красный Волгарь до Михайловской школы.

Сейчас на школьных маршрутах работает 242 автобуса, которые возят 7914 учеников в 162 образовательные организации. Все машины оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС и тахографами.

Сейчас, в канун учебного года, муниципальные комиссии по безопасности дорожного движения завершают обследование маршрутов школьных автобусов. В Гаврилов-Ямском, Некоузском, Пошехонском и Рыбинском районах они уже приняты, в остальных срок – до начала учебного года.

Также в этом году за счет областного бюджета куплены пять автобусов на 22 посадочных места. Они переданы в школы Переславля, Гаврилов-Ямского, Пошехонского, Тутаевского и Ярославского районов.