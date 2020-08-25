С проживающих в гостинице ярославцев, пострадавших при взрыве газа, требуют деньги за парковку и прачечную

12 квартир восстановлению не подлежат Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 25 августа, жильцы тех квартир, которые не пострадали во время взрыва дома на улице Батова, наконец-то смогли забрать необходимые вещи и документы. Пускали только проживающих в первом и третьем подъездах по заранее составленному графику.

Тем, кто жил в квартирах, близких к эпицентру взрыва, забирать уже нечего. Многие пострадавшие сейчас находятся в гостинице. Люди жалуются, что с них требуют деньги за услуги прачечной и пользование парковкой. На это обратил внимание глава региона Дмитрий Миронов и потребовал разобраться в ситуации.

- Считаю это недопустимым. Вопрос должен быть решен. Жители сейчас и так ограничены в средствах, потому и те подъемные, которые мы выделили для жильцов из наиболее пострадавших квартир, надо выплатить в кратчайшие сроки. Это поможет им купить необходимые бытовые принадлежности, так как попасть в свои квартиры они пока не могут, - сказал губернатор.

Сейчас в пункте временного пребывания находятся 137 человек, в том числе 36 детей. Для них организовано трехразовое питание, создан пункт приема обращений и установлен график работы сотрудников мэрии, нуждающихся в лекарствах обеспечивают необходимыми препаратами. В ближайшее время начнут работать специалисты МФЦ и ЗАГС, которые помогут с восстановлением документов.