В Ярославской области произошло смертельное ДТП

Водитель погиб на месте аварии Фото: УМВД по Ярославской области

Авария со смертельным исходом произошла вчера, 24 августа в 20.13 на улице Володарского в Данилове. По предварительной информации, водитель машины «Протон» не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль опрокинулся. Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, 61-летний мужчина погиб на месте. Сейчас проводится проверка.

Сегодня ночью авария произошла в Ярославле на проспекте Толбухина. Водитель не заметил ограждения и раскопанную дорогу, и въехал в яму, разрытую для проведения ремонта труб.