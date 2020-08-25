Отжимался на рельсах? В Ярославле молодому парню поездом отрезало голову

ЧП произошло в районе поселка Куйбышева Фото: Никита ПОЛЬКО

О страшном ЧП на железной дороге сообщили в группе «Липовая гора Ярославль – Районы 76». Молодой парень попал под поезд, ему отрезало голову. Заретушированное фото головы в группу прислали очевидцы.

ЧП произошло 24 августа около 21:00 в районе поселка Куйбышева у станции «Липовая гора». По предварительной информации, ребята отжимались на рельсах и один из них не успел отбежать. Если все было действительно так, то тяга к экстриму обернулась большой трагедией для целой семьи.

В пресс-службе транспортной полиции подтвердили случившееся.