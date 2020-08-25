Ярославский транспорт дезинфицируют ежедневно

Общественный транспорт моют и снаружи, и внутри Фото: Мэрия Ярославля

Одним из главных рассадников коронавирусной инфекции можно назвать общественный транспорт. Особенно в час-пик, когда о соблюдении социальной дистанции в полтора метра говорить не приходится, а правило обязательного ношения медицинских масок уже мало кто соблюдает. Хотя масочный режим в регионе продолжает действовать.

Чтобы не допустить распространения COVID-19, общественный транспорт города, как заверяют в управлении городского пассажирского транспорта, обрабатывается ежедневно.

- Вся техника, которая возвращается на территорию ПАТП-1 с маршрутов, проходит комплексную мойку снаружи и внутри специальными дезинфицирующими средствами. Особое внимание уделяется местам, с которыми соприкасаются пассажиры, это поручни и окна, - пояснил начальник управления Сергей Волканевский.

Он отметил, что в масках должны быть и пассажиры, и кондукторы. Последние должны извещать тех, кто заходит в транспорт без средства защиты органов дыхания о необходимости обезопасить себя и окружающих. Также во всех салонах размещена информация о правилах безопасности во время неблагоприятной эпидобстановки.