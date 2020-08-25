В Ярославской области прокуратура нашла 23 опасные детские площадки

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Прокуратура Борисоглебского района проверила детские площадки и пришла к неутешительному выводу. 23 места для занятий и игр с детьми в разных населенных пунктах не соответствуют требованиям законодательства и могут быть опасны для детворы.

- В частности, тип покрытия отличался от нормативного, отсутствовало необходимое оборудование, имелись и другие нарушения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В отношении главы сельских поселений, которые отвечают за содержание детских площадок, возбуждено пять дел об административных правонарушениях. Все дела уже рассмотрены, должностным лицам назначено наказание – по две тысячи рублей штрафа каждому.