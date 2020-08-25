В Ярославскую детскую больницу привезли новый компьютерный томограф

Аппарат позволит получать изображение при сверхнизких дозах облучения Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую областную детскую больницу сегодня, 25 августа, привезли новый компьютерный томограф. Его стоимость – 50 миллионов рублей. Средства были выделены по программе «Здравоохранение».

Томограф в детской больнице будет использоваться для определения тактики, прогноза и лечения многих заболеваний. В том числе, пульмонологического, онкологического, нейрохиругического, травматолого-ортопедического и кардиологического профилей. Аппарат позволит получать изображение при сверхнизких дозах облучения, а это очень важно для пациентов, для которых такие процедуры далеко не единственные.

После завершения монтажа оборудования, начнется обучение персонала работе на нем. Планируется, что томограф будет функционировать круглосуточно, обследовать как плановых, так и экстренных пациентов.

- Техника, которой раньше была оснащена наша больница, закупалась в 2005 году. В свое время это было оборудование высокого класса, но время движется вперед, предъявляются более высокие требования к качеству диагностики, и теперь мы можем их обеспечить, - сказала главный врач больницы Марина Писарева.