Более 55 тысяч школьников региона получат бесплатное питание

На внеочередном заседании Ярославской областной Думы был изменен Социальный кодекс Ярославской области. И теперь все учащиеся с 1 по 4 классы имеют право на бесплатное горячее питание.

Прокомментировать эти изменения мы попросили депутата областной Думы, члена фракции КПРФ Эльхана Мардалиева.

- Эльхан Яварович, как вы оцениваете актуальность этих изменений?

- Фракция КПРФ полностью поддержала данный законопроект. Более того, мы всегда выступали категорически против инициатив наших коллег из «Единой России» сделать помощь области в организации питания школьников начальной школы адресной — «по принципу нуждаемости». В данном случае это ущербный принцип! Надо четко понимать, что вопрос питания школьников - это вопрос не только справедливости, но и здоровья нации.

- Как будет финансироваться исполнение решения Думы?

- Как отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода, на организацию бесплатного питания в сентябре – декабре 2020 года регион получит федеральную субсидию в размере 171 млн рублей, а в 2021-2022 годах более 450 млн. рублей. Но это не все необходимые средства — часть финансирования выделит и наш областной бюджет.

Стоимость однократного питания школьника возрастет с нынешних 50 рублей до 57 рублей 69 копеек. При двукратном питании сумма составит 115 рублей 38 копеек. Благодаря поправкам, с 1 сентября 2020 года более 65 процентов школьников Ярославской области будут получать бесплатное горячее питание.

- Родителей всегда волнует проблема школьного питания. Что вы им посоветуете?

- Несмотря на то, что дети теперь имеют право на бесплатное питание в начальной школе, их родителям нужно будет обязательно написать в школе соответствующее заявление. Проконтролируйте, чтобы ваш ребенок получил то, что ему положено – это важно для его здоровья, хорошего самочувствия и успеваемости.

- Наступает новый учебный год. Чего вы и ваши однопартийцы желаете детям и их родителям?

- Конечно, здоровья и благополучия! Мы искренне поздравляем всех ярославцев, учеников, их родителей и педагогов, с Днем знаний! Надеемся, что этот год будет для них успешным, избавленным от неприятных неожиданностей в организации учебного процесса.

В свое время бесплатное и качественное образование стало основой для стремительного роста великой страны под названием СССР, гарантией ее безопасности от внешних врагов, развития производства, науки, культуры, здравоохранения и других сфер. Мы делаем все возможное, чтобы сохранять лучшее из оставшихся социальных достижений того времени и добиваться внедрения новых мер государственной поддержки наших граждан – и взрослых, и детей.