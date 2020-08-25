Добрынинский мост в Ярославле не откроют до 25 сентября Фото: Полина Вачнадзе

Добрынинский мост в Ярославле для движения общественного и другого транспорта будет закрыт как минимум до 25 сентября. Об этом в очередной раз сообщили на сайте мэрии города. Как говорится в объявлении, связано это с проведением капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути по улице Добрынина.

Начало движения по мосту переносят «мы уже сбились со счета, в который раз». Назывались даты в июне, потом 1 августа, после – 25 августа. И вот опять.

Неделю назад, на общегородском заседании в мэрии, директор ДГХ Ярослав Овчаров рассказал, что сейчас на Добрынинском мосту выполнено 73% работ, идет усиление опор и балок, укладка асфальта, монтаж оград.

Напомним, что Добрынинский мост в ремонте нуждался уже давно, но начался он только в прошлом году. Сооружение признали аварийным (для этого пришлось ждать обрушения) и довольно бодро начали ремонтировать, не забывая упоминать, что все работы идут строго по графику. В мае 2020 года путепровод торжественно ввели в эксплуатацию, чтобы через пару недель снова закрыть как представляющий опасность. А спустя месяц большинством голосов депутаты Ярославской областной думы проголосовали за поправки в бюджет и выделили на ремонт моста еще почти 300 миллионов рублей.