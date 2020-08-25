Жительница Ярославской области умерла от бешенства

От диких животных стоит держаться подальше Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

78-летняя жительница Тутаева умерла от бешенства. Женщину покусала лиса, как после оказалась, зараженная бешенством. Жительница Тутаева не сразу обратилась к медикам, а когда все же пришла к врачу, время было упущено. Вакцинацию начали делать, но она уже не помогла.

Возможно, что напала все та же лиса, которая покусала пятерых жителей села Фоминское. Очевидцы сообщили в ЕЕДС, но когда приехали специалисты, зверь уже был ликвидирован. Все пострадавшие тогда обратились за врачебной помощью.

Сейчас вопрос с дикими животными в Ярославской области стоит довольно остро: не нужно быть специалистом, чтобы понять, что столь частные выходы зверей к людям – явление не совсем нормальное. А в этом году встречи человека с лесными жителями, причем в населенных пунктах, стали уже обыденным явлением.

- Те животные, которые сегодня выходят к людям, неадекватные, порой бешеные. Проблему надо решать. В первую очередь, регулировать численность плотоядных животных, - сказал директор департамента ветеринарии Александр Чавгун.

По его словам, если в прошлом году было зафиксировано 12 случаев бешенства, то в этом – уже 45. Не будет неожиданностью, если такими темпами к концу года их число приблизится к 100.