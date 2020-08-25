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Три медведя без Маши. В Ярославской области трех медведей сняли на видео

Жители Пошехонского района теперь не очень рвутся по грибы-ягоды
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Мишки спокойно гуляли по лугу. Скриншот с видео Николая Белова

Мишки спокойно гуляли по лугу. Скриншот с видео Николая Белова

Глава Пошехонского района Николай Белов на своей странице в «Фейсбуке» выложил виде с тремя медведями. Мишки бродили по полю и не особо обращали внимание на оператора. «Хозяева Пошехонских лесов», так их назвал глава района.

Никакой агрессии медведи не проявляли, спокойно занимались своими делами.

- Хорошенькие такие… Но задумаешься, идти ли по грибы, ягоды, - написали в комментариях под видео.

23 августа косолапый забрел на детскую площадку в Рыбинске. Мишку прогнала собака, когда на место приехали специалисты, они нашли только следы лап животного. В районе сейчас проводится патрулирование.

Живой уголок