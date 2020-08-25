Три медведя без Маши. В Ярославской области трех медведей сняли на видео

Мишки спокойно гуляли по лугу. Скриншот с видео Николая Белова

Глава Пошехонского района Николай Белов на своей странице в «Фейсбуке» выложил виде с тремя медведями. Мишки бродили по полю и не особо обращали внимание на оператора. «Хозяева Пошехонских лесов», так их назвал глава района.

Никакой агрессии медведи не проявляли, спокойно занимались своими делами.

- Хорошенькие такие… Но задумаешься, идти ли по грибы, ягоды, - написали в комментариях под видео.

23 августа косолапый забрел на детскую площадку в Рыбинске. Мишку прогнала собака, когда на место приехали специалисты, они нашли только следы лап животного. В районе сейчас проводится патрулирование.