Банк ВТБ стал эксклюзивным партнером социальной инициативы для первоклассников в Ярославле

Банк ВТБ стал эксклюзивным партнером акции «Всем, кому СЕМЬ!», организованной группой компаний «КидБург». C 1 по 30 сентября всем ярославским первоклассникам будет предоставлена возможность бесплатно посетить город профессий.

- Образовательный досуг становится все более популярным в России, а «КидБург», с которым банк ВТБ сотрудничает в рамках масштабной программы «Образованная страна» с 2015 года, создает комфортную среду для развития будущих поколений - то есть обучает через игру. Здесь дети узнают о разных профессиях, общаются со сверстниками и учатся решать разные «взрослые» задачи индивидуально и в команде, - рассказала Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

Уникальный формат игровых площадок «КидБурга» знакомит детей не только с известными профессиями, но и с такими, которые сейчас только зарождаются, а в будущем могут стать очень востребованными. Техно-стилист, океанолог, мультимедийный журналист, влогер - эти специальности известны не каждому взрослому, зато очень популярны среди детей.

Наряду с этим профессиями, посетители «КидБурга» могут погрузиться в тонкости классических специальностей: врача, банкира, фермера, пожарного.

Социальная инициатива «Всем, кому СЕМЬ!» была запущена в 2016 году. За это время в акции приняли участие более 60 000 первоклассников в разных регионах России. В 2020 году первоклассники смогут посетить один из 11 игровых центров в семи городах (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск и Ярославль).

Все игровые центры работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по работе детских проектов в условиях риска распространения коронавирусной инфекции, поэтому рекомендуется уточнять режим работы выбранной площадки перед посещением. Родителям, которые хотят получить бесплатный билет для своего первоклассника, необходимо после 24 августа зарегистрировать ребенка на специальной странице акции, выбрать место и дату посещения. Далее им на почту придет электронный сертификат, который нужно будет предъявить в день посещения вместе со свидетельством о рождении ребенка или паспортом одного из родителей, в котором указана дата рождения ребенка.