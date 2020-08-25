Ярославца-огородника накажут за выращивание конопли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Ярославля, который в своем загородном доме в Некрасовском районе выращивал коноплю, взяли во время операции «Мак». В подвале дачи 39-летнего ярославца оперативники нашли 23 куста растения, выращивание которого запрещено. При этом помещение, где росла трава, было оборудовано специальной техникой, которая поддерживала нужный свет и необходимую температуру. Отпираться хозяину дома смысла не было и он во всем признался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, не имеет значения, где выращивается запрещенное растение – на грядке, в теплице или на подоконнике, специально это делается или создаются условия для того, чтобы случайно взошедшее растение росло и, так сказать, давало плоды. Уголовная ответственность для хозяина участка все равно наступит.

Полиция обращается к жителям Ярославской области: если у вас имеется информация, которая может помочь в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, позвоните по телефону доверия 8(4852)73-10-50. Сообщение можно оставить анонимно.