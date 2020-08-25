«Досталось всем». В Ярославле пассажиры маршрутки чуть не задохнулись по пути на работу

Эту поездку ярославцы запомнят надолго. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Конфликт водителей маршрутки №96 и автомобиля, по словам очевидцев, произошел сегодня, 25 августа, около 8 часов утра.

- Ехали на маршрутке с Московского проспекта возле парка ДК «Магистраль». Замечаю, что наш водитель начал ругаться. Решил взглянуть, на кого он там так возмущен. Нас начал подрезать автомобиль марки «Volkswagen», в прямом смысле не давать проехать. Затем мы остановились, водитель автомобиля вышел, чтобы выяснить отношения, стал стучать по двери водителя маршрутки и нести ненормативную лексику. После чего водители опять расселись по своим транспортным средствам, но на этом конфликт не окончился, - рассказывает свидетель стычки.

По его словам, иномарка встала впереди и не двигалась с места. Когда маршрутка пыталась ее объехать, всячески мешала этому, создавая опасность в том числе и для других машин.

- Таким образом мы доехали до остановки «Выемка». Водитель автомобиля снова вышел из машины и пошел в сторону нашей маршрутки. Он прыснул перцовым баллончиком в окно водителя. Досталось всем, все пассажиры, водитель и кондуктор начали задыхаться, кашлять, - вспоминает очевидец и он же один из пострадавших.

Люди выбежали на улицу, а водитель «Volkswagen» благополучно с места происшествия скрылся.

Так как все маршрутки Ярославля оборудованы видеорегистраторами, установить, кому принадлежит иномарка, особого труда не составит. В полицию уже поступило сообщение о данном инциденте, сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.