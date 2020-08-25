В Ярославле машина влетела в разрытую рабочими яму. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В ночь на 25 августа в Ярославле на проспекте Толбухина произошло ДТП. Автомобиль въехал в яму, разрытую рабочими во время ремонта труб водоснабжения. Подробности аварии пока не известны, поэтому вопросов сейчас больше, чем ответов. Как водитель не заметил «раскопки» и ограждения на пустой ночной дороге, остается загадкой. В региональном ГИБДД сообщили, что пострадавших нет. Что даже удивительно, ведь основной удар пришелся как раз на место водителя. А вот машине, судя по всему, предстоит хороший ремонт.

Кстати, на проспекте Толбухина такие ДТП не в новинку. Ровно год назад, в августе 2019-го, у дома №68, где также была разрыта дорога, провалился в яму и даже перевернулся «Форд Фокус». Тогда, к счастью, тоже обошлось без пострадавших.