В Рыбинске благоустроят Комсомольскую площадь

Реконструкция площади пройдет в 2021 году. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске в 2021 году по проекту «Решаем вместе!» собираются благоустроить Комсомольскую площадь. К работам приступят уже весной. 13 миллионов рублей, которые были сэкономлены во время торгов по всем объектам в регионе, решили отдать в Рыбинск. Это дополнительное финансирование раз и позволит привести в порядок одну из главных площадей города.

Проектно-сметная стоимость работ там составляет порядка 15 миллионов рублей. Основные средства, как уже говорилось, поступят из областного бюджета, остальные – из городского.

Будет восстановлена стела, планируется заменить покрытие Комсомольской площади и освещение, обновить зеленые насаждения, а также установить скамейки и урны.