Под Переславлем-Залесским приостановили деятельность котельной

В настоящее время здание котельной опечатано. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области

Судебные приставы на 60 суток приостановили деятельность котельной в селе Купанское в Переславском районе. Произошло это после того, как объект внепланово проверил Ростехнадзор.

Специалисты выявили многочисленные нарушения требований технической эксплуатации электроустановок и охраны труда. В кирпичной кладке стены здания обнаружили большие трещины. Документы по проведению технического освидетельствования строительных конструкций здания котельной, находящегося в эксплуатации более 25 лет, сотрудники предоставить не смогли. Кроме того, сами котлы нуждаются в капитальном ремонте. Комиссия пришла к выводу: подобного рода нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, а также могут спровоцировать аварию, способную нанести существенный вред окружающей среде.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, суд признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения и в качестве наказания на два месяца приостановил деятельность котельной. В настоящее время здание опечатано. Приставы будут регулярно следить за тем, как исполняется судебное решение. Как сложившаяся ситуация скажется на подготовке села к отопительному сезону, покажет время.