Ярославская областная больница возобновила плановую госпитализацию по трем профилям

Возобновилась плановая госпитализации по профилям «кардиология», «эндокринология» и «неврология». ФОТО: ГБУЗ ЯО "Областная клиническая больница"

Сегодня, 24 августа, в областной клинической больнице возобновилась плановая госпитализация еще по трем профилям. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Плановое лечение в стационаре вновь могут пройти пациенты с кардиологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями.

Как отмечается в сообщении, медицинское учреждение в целях нераспространения коронавирусной инфекции работает в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. По этой причине посещать пациентов, которые проходят лечение, пока запрещено.

Напомним, что с 30 июля в областной больнице оказывается плановая медицинская помощь по профилю «оториноларингология».