Жителям Переборов в Рыбинске сделают перерасчет за горячую воду

Рыбинцы жалуются на то, что из кранов вместо горячей течет чуть теплая вода Фото: Администрация Рыбинска

Жителям микрорайона Переборы в Рыбинске сделают перерасчет за горячую воду. С 14 августа рыбинцы жалуются на то, что из кранов вместо горячей течет чуть теплая вода. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в «Рыбинской генерации».

- Существующие трубопроводы находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной замене. Толщина стенки отдельных участков составляет 1 миллиметр. Это может привести к прекращению теплоснабжения района, что особенно опасно в отопительный период, - пояснили в компании.

Поставщик услуг сообщил, что работы ведутся по графику, без нарушения поставленных сроков, в усиленном режиме трудятся две бригады. Завершить ремонт планируют до 30 сентября. А пока идут работы, горячую воду подают по одной трубе. Именно это обстоятельство и могло привести к тому, что качество воды изменилось. Поэтому жильцам тех квартир, где температура горячей воды не соответствует норме, решили сделать перерасчет.