Как будет организован учебный процесс в ярославских школах

За каждым классом закрепят свой кабинет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 сентября двери для ребят откроют все школы Ярославской области. Однако торжественные линейки проведут только для первоклашек и одиннадцатиклассников.

Кроме того, в школах будет действовать ряд правил, которые разработал Роспотребнадзор вместе с Министерством просвещения:

- перед открытием во всех школах проведут генеральные уборки;

- у всех детей ежедневно будут измерять температуру при входе в здание;

- работники столовой будут обязаны носить маски и перчатки;

- за каждым классом закрепят свой кабинет;

- в библиотеке, в спортивном и актовом залах сможет заниматься только один класс;

- проводить мероприятия между разными классами и школами будет нельзя.

- В этом году из-за пандемии придется быть особенно осторожными: и руководству школы, и родителям, и детям. Все детальные разъяснения для педагогов, родителей и школьников будут даны в каждом учреждении, - говорится в официальной группе правительства Ярославской области ВКонтакте.