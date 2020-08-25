Ярославец вынес из магазина 30 плиток шоколада и продал их сладкоежкам

Ярославец украл 30 плиток шоколада на четыре тысячи рублей Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сотрудники продуктового магазина на проспекте Октября обнаружили пропажу 30 плиток шоколада. О случившемся продавцы сообщили участковому.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах правоохранители увидели, как молодой человек кладет шоколад в корзину и, не расплатившись, уходит. Личность подозреваемого установили. Им оказался 23-летний ярославец. Выяснилось, что украденное парень уже успел продать, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.