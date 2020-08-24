В Рыбинске медведь вышел к людям

Мишку прогнала большая собака. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Вчера, 23 августа, жители микрорайона Копаево увидели медведя. Косолапого даже успели запечатлеть на камеру телефона.

- Вышел на детскую площадку вечером. Огромная собака маламут его прогнала, - сообщили очевидцы в социальных сетях.

Рыбинцы позвонили в Единую диспетчерскую службу города. Приехавшие на место специалисты животное не застали, однако обнаружили следы медвежьих лап. В настоящее время в районе, где видели косолапого, проводится патрулирование и мониторинг ситуации.

Животные в Ярославской области в последнее время достаточно часто выходят к жилым домам. Однако не всегда их появление обходится без последствий. Напомним, 18 мая в Ярославле медведь напал на человека.