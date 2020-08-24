Ярославские спасатели вынесли из разрушенного дома 150 животных

Домашние животные ждут своих хозяев. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В спешке выбегая из дома на улице Батова после взрыва, не все хозяева смогли прихватить с собой домашних питомцев. Многие испугались сильного хлопка и спрятались в надежных местах, поэтому спасаться пришлось без них.

Поэтому из полуразрушенного здания домашнюю живность выносили уже пожарные.

- - Спасено около 150 животных. Некоторые вели себя спокойно, даже дружелюбно, но больше половины были напуганы, с ними обращались особенно внимательно и осторожно, - рассказал старший инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Ярославля Николай Нефелов. Он лично принимал участие в вызволении братьев наших меньших.

В основном спасать пришлось кошек и маленьких котят. Пришлось повозиться с попугаем: чтобы достать его из квартиры, задействовали коленчатый подъемник. Иным способом достать птицу не представлялось возможным, так как допуск в помещения был ограничен.

Несмотря на эту операцию, некоторые домашние питомцы все еще остаются в квартирах. Доказательство тому – фотография, сделанная очевидцем.

Забрать их хозяева смогут лишь когда будет разрешен вход в дом. Для этого эксперты должны дать свое заключение о безопасности конструкции. Тогда владельцы квартир (и животных) смогут забрать все самое необходимое. И наконец-то накормить и приласкать своих питомцев, которым в эти дни тоже пришлось не очень сладко.