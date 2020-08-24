Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ярославский хлебозавод №4 передадут в аренду комбинату соцпитания

Соглашение подпишут сегодня, 24 августа
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
КомментироватьОставить комментарий
Рабочие места на хлебозаводе пообещали сохранить за каждым сотрудником

Рабочие места на хлебозаводе пообещали сохранить за каждым сотрудником

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле хлебозавод №4 отдают в аренду компании, которая обеспечивает горячим питанием больницы, школы и детские сады города. Сегодня, 24 августа, подпишут соответствующее соглашение, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам и.о. директора департамента АПК и потребительского рынка Валентины Шишиной, рабочие места на хлебозаводе сохранятся за каждым сотрудником. Если кто-то захочет уйти с предприятия, тем предоставят места в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности. Кроме того, специалистам завода предложат пройти переобучение.

После того, как хлебозавод передадут новому арендатору, планируют продолжить начатую на предприятии модернизацию и увеличить объем выпускаемой продукции.