Ярославский хлебозавод №4 передадут в аренду комбинату соцпитания

Рабочие места на хлебозаводе пообещали сохранить за каждым сотрудником Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле хлебозавод №4 отдают в аренду компании, которая обеспечивает горячим питанием больницы, школы и детские сады города. Сегодня, 24 августа, подпишут соответствующее соглашение, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам и.о. директора департамента АПК и потребительского рынка Валентины Шишиной, рабочие места на хлебозаводе сохранятся за каждым сотрудником. Если кто-то захочет уйти с предприятия, тем предоставят места в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности. Кроме того, специалистам завода предложат пройти переобучение.

После того, как хлебозавод передадут новому арендатору, планируют продолжить начатую на предприятии модернизацию и увеличить объем выпускаемой продукции.