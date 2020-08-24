В Рыбинске фирму оштрафовали на миллион рублей за взятку полицейским

Рыбинская фирма хотела избежать проверок, а в результате нарвалась на миллионный штраф Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Одна из рыбинских фирм хотела избежать проверок, а в результате нарвалась на миллионный штраф.

Как установила городская прокуратура, руководитель компании передал через посредника деньги сотрудникам полиции. За вознаграждение правоохранители должны были не проводить проверки и, соответственно, не привлекать работников организации к ответственности за нарушения. Полицейские от денег отказались, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В результате директора фирмы привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Именно такую сумму предлагали полицейским. Однако поскольку руководитель действовал от юридического лица, то отвечать пришлось и компании. По решению мирового судьи организацию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере одного миллиона рублей.