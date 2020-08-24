Ремонта дороги Рыбинск - Арефино добились через суд

Дорогу Рыбинск - Арефино приведут в порядок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура через суд добилась ремонта дороги Рыбинск - Арефино.

Ранее ведомство установило, что дорога не соответствует требованиям безопасности. На проезжей части многочисленные ямы и выбоины, остановки для общественного транспорта не оборудованы, разметка отсутствует, а в границах населенных пунктов нет наружного освещения.

По результатам проверки в суд направили иск с требованием обязать департамент дорожного хозяйства Ярославской области привести дорогу в порядок. Исковое требование удовлетворили.

Судебное решение уже вступило в силу. Прокуратура Рыбинска проконтролирует, как будут устранены нарушения.