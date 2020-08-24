В Ярославле банда, незаконно обналичивавшая деньги, пойдет под суд

Преступный доход составил более 40 миллионов рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении банды мошенников, которая незаконно обналичивала деньги.

Установили, что с марта 2018 года по декабрь 2019-го преступники, не зарегистрировав кредитную организацию, за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов. Попросту говоря, незаконно обналичивали деньги. За свои услуги участники группировки получили солидный доход - более 40 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, у уголовной ответственности привлечены семь человек. В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мошенникам грозит до семи лет лишения свободы.