Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Ярославле банда, незаконно обналичивавшая деньги, пойдет под суд

Участникам группировки грозит до семи лет лишения свободы
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
КомментироватьОставить комментарий
Преступный доход составил более 40 миллионов рублей

Преступный доход составил более 40 миллионов рублей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении банды мошенников, которая незаконно обналичивала деньги.

Установили, что с марта 2018 года по декабрь 2019-го преступники, не зарегистрировав кредитную организацию, за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов. Попросту говоря, незаконно обналичивали деньги. За свои услуги участники группировки получили солидный доход - более 40 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, у уголовной ответственности привлечены семь человек. В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мошенникам грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал