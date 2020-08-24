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В Ярославской области легковушка попала под КамАЗ: один человек погиб

Авария случилась в Ростовском районе
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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Легковушка попала под КамАЗ

Легковушка попала под КамАЗ

Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП произошло вчера, 23 августа, около одиннадцати часов вечера. По предварительной информации, на 176 километре трассы Москва - Холмогоры в Ростовском районе столкнулись «Рено» и «КамАЗ» с полуприцепом. От удара переднюю часть легкового автомобиля сильно искорежило.

По информации пресс-службы УМВД России по Ярославской области, в результате аварии 58-летний водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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