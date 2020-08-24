Ярославский «Шинник» проиграл новичку ФНЛ

Хозяева поля смогли ответить одним голом только в конце игры. ФОТО: группа "ФК "Шинник" Ярославль" ВКонтакте

22 августа ярославский «Шинник» в домашнем матче уступил новичку лиги, подмосковному «Велесу», со счетом 1:2. В первом тайме гости забили два мяча. Хозяева поля смогли ответить одним голом только в конце игры. На 84-й минуте капитан ярославской команды Эльдар Низамутдинов реализовал пенальти.

По итогам пятого тура «Шинник» находится на 17 месте, на его счету 4 очка. 30 августа ярославский клуб проведет выездной матч с хабаровским СКА, а перед этим, 26 августа, сыграет в 1/64 финала Кубка России с московским «Торпедо».