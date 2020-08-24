В Ярославле арестовали предполагаемого виновника ДТП

23-летнего водителя заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле заключили под стражу 23-летнего водителя, находившегося за рулем автомобиля во время ДТП на улице Свободы ночью 1 августа.

Напомним, молодой человек, будучи пьяным, не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП пострадали три пассажира. Двух 18-летних девушек и 24-летнего мужчину доставили в больницу. Позднее одна из девушек от полученных травм скончалась.

- Водителю предъявлено обвинение по двум статьям: нарушение правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, а также нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Расследование продолжается. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.